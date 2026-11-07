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Eskişehir'de huzurevi sakinleri Doğan Cüceloğlu'nun 'Var mısın?' kitabını okudu

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Eskişehir'de huzurevi sakinleri Doğan Cüceloğlu'nun 'Var mısın?' kitabını okudu
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Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde 'İyilik Var' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Gönüllülerin katılımıyla huzurevi sakinleri Doğan Cüceloğlu'nun 'Var mısın?' eserini okuyup bölümler üzerine sohbet etti.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (YBRM) bünyesindeki Aktif Yaşam Merkezi'nde, "İyilik Var" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevi sakinleri Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı "Var mısın?" isimli eseri okudu. Kitaptan bölümlerin seslendirilmesinin ardından kıymetli büyükler, okunan kısımlar üzerine sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Program, yapılan değerlendirme ve sohbetlerin ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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