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Eskişehir'de hükümlülere tahliye öncesi denetimli serbestlik semineri

Eskişehir'de hükümlülere tahliye öncesi denetimli serbestlik semineri
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Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlülere tahliye öncesi denetimli serbestlik sistemi hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlülere yönelik tahliye öncesi denetimli serbestlik sistemi bilgilendirme semineri düzenlendi.

Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla yürütülen denetimli serbestlik sistemi bilgilendirme seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere, tahliye süreçlerine hazırlık sağlamak amacıyla bir seminer gerçekleştirildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Psikolog Hayri Aydın tarafından verilen seminerde, hükümlülere tahliye sonrasındaki yükümlülükler, haklar ve sistemin işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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