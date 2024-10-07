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Eskişehir'de Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri

Eskişehir'de Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri
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Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında vatandaşlara bilgi vermek amacıyla afişler ve broşürler dağıttı. Etkinlikler, hayvan sevgisini yaymayı hedefliyor.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde afişler ve broşülerle vatandaşlara bilgi aktardı.

Her yıl 4 Ekim tarihi Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Bu çerçevede, DKMP ekipleri tarafından hayvan sevgisi temalı fotoğraflar, afişler ve broşülerle bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili halkı bilinçlendiren DKMP yetkilileri, kendileriyle iş birliği içerisinde bulunan Eskişehir Valiliği, emniyet ve jandarma birimleri ile hayvan barınaklarının yetkililerine ve vatandaşlara da teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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