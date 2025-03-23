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Eskişehir'de Hafta Sonu Kanlıkavak Parkı Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'de Hafta Sonu Kanlıkavak Parkı Yoğun İlgi Gördü
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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Kanlıkavak Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Aileler ve arkadaş grupları piknik yaparak güneşli havanın tadını çıkarırken, parkın doğal güzellikleri göz doldurdu.

Eskişehir'de vatandaşlar, hafta sonu Kanlıkavak Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşların uğrak noktası Kanlıkavak Parkı oldu. Parkın doğal güzellikleri ve keyifli atmosferi vatandaşları mest etti. Aileler, arkadaş grupları ve çiftler güneşli havanın keyfini çıkarırken, parkın yeşil alanlarında piknik yaptı. Parkta bulunan oyun alanları özellikle ailelerin ilgisini çekerken, çocuklar oyunlar oynadı. Porsuk Çayı'nda yüzen ördekler ise sevimli görüntüler oluşturdu.

"Kanlıkavak Parkı bir sakinlik veriyor"

Parkta vakit geçiren Ferhan Asilhan, "Biraz yürüyüş yapıp manzarayı izledim. Hafta sonu hava güzel olunca bu aktiviteler çok keyifli bir hale geliyor. Niyetli olunca da Kanlıkavak Parkı bir sakinlik veriyor. Bugün güzel bir gün. Bankta otururken kedi birden yanıma geldi ve birlikte oturmaya başladık" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının kentte 3 ila 5 derece artması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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