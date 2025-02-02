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Eskişehir'de Güzel Hava, Aileler ve Çocuklar Millet Bahçesi'nde Buluştu

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Eskişehir Millet Bahçesi'nde güneşli havanın tadını çıkaran aileler ve çocuklar, yarıyıl tatilinde açık hava etkinlikleri ile keyifli anlar yaşadı. Aileler, parkta çeşitli oyunlar oynayarak tatilin keyfini çıkardılar.

Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen çocuklar ve aileleri, Millet Bahçesi'nde güzel havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte parklarda da yoğunluk oluştu. Yarıyıl tatilinin son haftasında çocuklar, parklarda oynayarak güzel havayı da değerlendirme fırsatı yakaladı. Ara tatili çocuklarıyla beraber geçiren aileler, hep birlikte çeşitli oyunlar oynadı.

"Dışarı çıkmak açısından bu hava çok güzel oldu"

Sömestir tatili için Eskişehir'e gelen Tan ailesi de Millet Bahçesi'nde ailece basketbol oynayarak keyifli vakit geçirdi. Gülçin Tan, yarıyıl tatilinin güzel geçtiğini belirterek, "Dışarı çıkmak açısından bu hava çok güzel oldu, hepimize çok iyi geldi" dedi. Ocak ayında karşılaştıkları güzel havada mutlu olduklarını belirten Tan, "Tabii mevsim normallerine göre yağmur ya da kar yağsa daha iyi olurdu. Ama memnunuz" şeklinde konuştu. Sömestir tatilini değerlendirmek için İstanbul'dan Eskişehir'e geldiklerini söyleyen Tan, Eskişehir'de vakit geçirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Millet Bahçesi'ni çok beğendik çok güzel olmuş, aktiviteler de çeşitli çocuklar iyi vakit geçirdi. Şubat tatili için İstanbul'dan geldik. Şu an gayet memnunuz, hem hava güzel hem de yapılacak birçok şey bulduk. Hava kapalı olsa müzeleri gezecektik ama böyle güzel olunca böyle açık hava parkları tercih ettik. Çocuklar da mutlu oldu. Belli bir saate kadar yarıyıl için verilen ödevlerini yapıyorlar, sonra da hep birlikte dışarı çıkıyoruz, tatili Eskişehir'de geçirdiğimiz için çok memnun kaldık." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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