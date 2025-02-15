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Eskişehir'de Güneşli Hafta Sonu Keyfi

Eskişehir'de Güneşli Hafta Sonu Keyfi
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Eskişehir'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıkarak güneşli havanın tadını çıkardı. Kent merkezinde yoğunluk oluşturan kalabalık, günün tadını çıkarıyor.

Eskişehir'de havanın güneşli olmasını fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşlar hafta sonunu kent merkezinde değerlendirdi.

Meteoroloji verilerine göre; Eskişehir'de hava sıcaklığının artması beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının 16 derece olması öngörüldüğü belirtildi. Sıcak havalara kavuşan vatandaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar gezmeye çıkarken, bazıları da banklarda oturarak güzel havanın keyfini çıkardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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