Eskişehir'de Güneşli Hafta Sonu Keyfi

Eskişehir'de havanın güneşli olmasını fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşlar hafta sonunu kent merkezinde değerlendirdi.

Meteoroloji verilerine göre; Eskişehir'de hava sıcaklığının artması beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının 16 derece olması öngörüldüğü belirtildi. Sıcak havalara kavuşan vatandaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar gezmeye çıkarken, bazıları da banklarda oturarak güzel havanın keyfini çıkardı. - ESKİŞEHİR