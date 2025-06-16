Eskişehir'de Gondol Seferlerine Yoğun İlgi

Eskişehir'de Gondol Seferlerine Yoğun İlgi
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'deki gondol seferlerine vatandaşların talepleri arttı. Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen seferler, hem turistler hem de yerli halk için popüler bir etkinlik haline geldi.

Eskişehir'de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gondol seferlerine vatandaşların talepleri arttı.

Havaların ısınmasıyla beraber gondol seferleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Turistik anlamda yoğun olan Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen seferler hem gelen turistlerin hem de kentte yaşayan vatandaşların tercih ettiği etkinliklerden biri oldu. Aynı zamanda hasır şapkalı ve çizgili tişört giyen gondol kaptanlarının dikkat çektiği gözlemlendi. Ayrıca, gondollara binen vatandaşların bu unutulmaz anı ölümsüzleştirmek için ise fotoğraf çekildiği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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