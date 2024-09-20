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Eskişehir'de Gaziler Günü Kutlaması

Eskişehir'de Gaziler Günü Kutlaması
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazilerin gününü kutladı ve destek mesajı verdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir'de bulunan Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi. Dernekte bulunan gazilerin Gaziler Günü kutlanırken, ziyaretler sırasında teşkilat olarak sadece bir gün değil her zaman kahraman gazilerin yanında ve destekçisi olunduğu vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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