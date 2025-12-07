Fen lisesi öğrencileri Hisar Camii'nde sabah namazında buluştu

Eskişehir'de her hafta düzenlenen sabah namazı etkinlikleri kapsamında, bu hafta Fen Lisesi öğrencileri Hisar Camii'nde bir araya geldi.

Eskişehir'de her hafta farklı bir camide gerçekleştirilen sabah namazı buluşması, bu hafta Hisar Camii'nde yapıldı. Fen Lisesi öğrencilerinin katılım sağladığı programda, sabah namazı ve tesbihatın ardından İlçe Müftüsü tarafından "Günün İlk Sınavı: Sabah Namazı" konulu sohbet gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası Sivrihisarlı esnafların ikramlarıyla hazırlanan kahvaltı sofrasında buluşan katılımcılar, cemaat ve kardeşlik bilincini pekiştirme imkanı buldu. - ESKİŞEHİR