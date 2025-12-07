Haberler

Fen lisesi öğrencileri Hisar Camii'nde sabah namazında buluştu
Güncelleme:
Eskişehir'de her hafta düzenlenen sabah namazı etkinlikleri kapsamında, bu hafta Fen Lisesi öğrencileri Hisar Camii'nde bir araya gelerek sabah namazı kıldı ve İlçe Müftüsü ile sohbet etti.

Eskişehir'de her hafta farklı bir camide gerçekleştirilen sabah namazı buluşması, bu hafta Hisar Camii'nde yapıldı. Fen Lisesi öğrencilerinin katılım sağladığı programda, sabah namazı ve tesbihatın ardından İlçe Müftüsü tarafından "Günün İlk Sınavı: Sabah Namazı" konulu sohbet gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası Sivrihisarlı esnafların ikramlarıyla hazırlanan kahvaltı sofrasında buluşan katılımcılar, cemaat ve kardeşlik bilincini pekiştirme imkanı buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
