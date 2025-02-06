Eskişehir'de Engelli Bireylerin Yaşam Kalitesi İçin İş Birliği

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Şube Başkanı Cafer Eşen, derneğin yürüttüğü çalışmalar, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ile engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımı için yapılan projeler hakkında Vali Hüseyin Aksoy'a bilgi verdi. Aksoy da engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti. Vali Aksoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelli bireylerin haklarının korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR