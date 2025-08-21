Eskişehir'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Düzenlendi

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Eskişehir'de eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, kadın kuruluşları personeline ve hizmet alan bireylere yönelik yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kadın kuruluşlarında görevli personel ve hizmet alan bireylere yönelik bir eğitim düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara proje hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
