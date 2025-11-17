Eskişehir'de Ekmekte Poşet Şoku: Fırına Uyarı Yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce içinden poşet çıkan ekmeği üreten fırında yapılan inceleme sonucunda risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmezken, işletme yetkililerine uyarı yapıldığı belirtildi.

İlginç olay, geçtiğimiz hafta Yücel Aydın'ın başına geldi. Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden Aydın, iş çıkışında eve dönerken Yenikent Mahallesi'ndeki bir fırından ekmek aldı. Yemek için sofraya oturup ekmeği böldüğünde ise içinde bir poşet parçası olduğunu fark etti. Karşılaştığı tuhaf manzara sebebiyle iştahının kaçtığını belirten Aydın, yaşadığı şoku İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı.

"Risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmemiş, gerekli uyarılar yapılmıştır"

Basın organlarında geniş yer bulan haberlerin ardından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yücel Aydın ile muhtarlık aracılığıyla iletişime geçen ekipler, bahse konu fırınla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından Aydın'a teslim edilen tutanakta, "Sosyal medya üzerinden yapılan ihbara ilişkin Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerinde işletmede 11 Kasım 2025 tarihinde resmi kontrol yapılmış olup, şikayete konu durum ile ilgili risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili işletmeye gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca şikayet sahibi Yücel Aydın ile görüşülmüş, süreç ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR