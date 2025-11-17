Haberler

Eskişehir'de Ekmekte Poşet Şoku: Fırına Uyarı Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir tüketicinin ekmeğin içinde poşet parçası bulması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü fırında inceleme yaptı. Yapılan kontrolde risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce içinden poşet çıkan ekmeği üreten fırında yapılan inceleme sonucunda risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmezken, işletme yetkililerine uyarı yapıldığı belirtildi.

İlginç olay, geçtiğimiz hafta Yücel Aydın'ın başına geldi. Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden Aydın, iş çıkışında eve dönerken Yenikent Mahallesi'ndeki bir fırından ekmek aldı. Yemek için sofraya oturup ekmeği böldüğünde ise içinde bir poşet parçası olduğunu fark etti. Karşılaştığı tuhaf manzara sebebiyle iştahının kaçtığını belirten Aydın, yaşadığı şoku İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı.

"Risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmemiş, gerekli uyarılar yapılmıştır"

Basın organlarında geniş yer bulan haberlerin ardından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yücel Aydın ile muhtarlık aracılığıyla iletişime geçen ekipler, bahse konu fırınla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından Aydın'a teslim edilen tutanakta, "Sosyal medya üzerinden yapılan ihbara ilişkin Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerinde işletmede 11 Kasım 2025 tarihinde resmi kontrol yapılmış olup, şikayete konu durum ile ilgili risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili işletmeye gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca şikayet sahibi Yücel Aydın ile görüşülmüş, süreç ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.