Eskişehir'de Düğün Töreninde Traktör Konvoyu Gösterisi
Eskişehir'de çiftçilik yapan Alperen Güngör ve İlayda Altıntaş, düğünlerinde gelin aracı olarak traktörü seçti. Süslenen 25 traktörden oluşan konvoy dikkat çekti.

Eskişehir'de yaşayan ve ikisi de çiftçi olan Alperen Güngör ve İlayda Altıntaş dünya evine girme kararı aldı. Sivrihisar ilçesinin kırsal Bahçecik Mahallesi'nde organize edilen düğünde çiftçi olan çiftin gelin aracıda traktör oldu. Oldukça mutlu olan çiftin düğünün 25 traktörden oluşan konvoy ise görenleri şaşırttı. Süslenen 25 traktör düğünün yapılacağı noktaya kadar kornalara basarak konvoy düzenledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
