Eskişehir'de Direğe Asılan Şaka: 'Furkan Nihat ehliyet sınavından kaldı'

Eskişehir'de bir direğin üzerine yapıştırılan, "Furkan Nihat ehliyet sınavından kaldı" yazısı görenlerin dikkatini çekti.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak üzerindeki bir direğe, üzerinde; "Furkan Nihat ehliyet sınavından kaldı" yazılı bir kağıt yapıştırıldı. İnsanların yoğunlukta olduğu bölgede dikkat çekecek bir yere konumlandırılan yazı, görenleri güldürdü. Yazının, ehliyet sınavını geçemeyen bir kişiye şaka yapılması amacıyla asıldığı düşünülüyor. - ESKİŞEHİR