Eskişehir'de Direğe Asılan Şaka: 'Furkan Nihat ehliyet sınavından kaldı'
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir direğe yapıştırılan kağıt, 'Furkan Nihat ehliyet sınavından kaldı' yazısıyla görenleri güldürdü. Yazının, ehliyet sınavını geçemeyen birine şaka yapılması amacıyla asıldığı düşünülüyor.
Eskişehir'de bir direğin üzerine yapıştırılan, "Furkan Nihat ehliyet sınavından kaldı" yazısı görenlerin dikkatini çekti.
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak üzerindeki bir direğe, üzerinde; "Furkan Nihat ehliyet sınavından kaldı" yazılı bir kağıt yapıştırıldı. İnsanların yoğunlukta olduğu bölgede dikkat çekecek bir yere konumlandırılan yazı, görenleri güldürdü. Yazının, ehliyet sınavını geçemeyen bir kişiye şaka yapılması amacıyla asıldığı düşünülüyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel