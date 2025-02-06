Eskişehir'de Depremde Vefat Edenler İçin Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, depremde vefat eden vatandaşların ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıl dönümü nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de düzenlenen etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede, depremde vefat eden vatandaşlar, emniyet mensupları ve yakınlarının ruhlarına ithafen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın da katılım sağladığı programın ardından hayır lokması dağıtıldı. - ESKİŞEHİR