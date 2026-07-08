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Eskişehir Öğretmenevi'nin eşyalarını denetimli serbestlik yükümlüleri taşıyor

Eskişehir Öğretmenevi'nin eşyalarını denetimli serbestlik yükümlüleri taşıyor
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Eskişehir'de depreme karşı güçlendirilecek Öğretmenevi'nin eşyaları, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından taşınıyor.

Eskişehir'de depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacak olan Öğretmenevi'nin eşyalarının taşınması işlemi, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çalışmalar başlatıldı. Yapılan protokol kapsamında, depreme karşı güçlendirme çalışması uygulanacak olan Eskişehir Öğretmenevi'nin boşaltılması kararlaştırıldı. Kurumlar arası iş birliği doğrultusunda, öğretmenevinde bulunan eşyaların taşınması işi kamu yararına çalışma cezası bulunan denetimli serbestlik yükümlülerine devredildi. Yükümlüler, bina içerisindeki eşyaların nakliye işlemlerini yürütüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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