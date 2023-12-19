Eskişehir'de Darbe Alan Minibüsün Üzerinde İlginç Yazılar

Eskişehir'de bagaj kısmına aldığı darbe sonucu hasar gören minibüsün arkasına sürücüsü tarafından yazılan ilginç yazılar trafiktekilerin dikkatini çekti. Minibüsün üzerine vefat eden şarkıcı Azer Bülbül'ün şarkı sözü ve geçmiş olsun mesajları yazıldı.

Eskişehir'de bagaj kısmına aldığı darbe sonucu hasar gören minibüsün arkasına sürücüsü tarafından yazılan "Ey dokunmayın çok fenayım" ve "Her korna bir geçmiş olsun" yazıları trafiktekilerin dikkatini çekti.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Ali Rıza Efendi Bulvarı'nda arkasından darbe almış bir minibüs dikkat çekti. Arka bagaj kısmından darbe alan ve trafikte ilerleyen minibüsün üzerine sahibi tarafından vefat eden şarkıcı Azer Bülbül'ün şarkı sözü "Ey dokunmayın çok fenayım" yazıldığı görüldü. Şarkı sözünün yanına ise; "Her korna bir geçmiş olsun, zavadanak geldi vurdu' ve 'Nazar etme ne olur" yazıldı. Yazılan yazılar vatandaşlar tarafından dikkat çekerken, diğer sürücüler minibüs şoförüne geçmiş olsun demek için sık sık kornaya bastı. - ESKİŞEHİR