Eskişehir'de Bitki Koruma Ürünleri Denetimleri Artırıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satış yerleri, toptancılar ve depolara yönelik denetimlerini artırdı.

Bakanlık talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler, ilçeler arası çapraz kontrol yöntemiyle yapıldı. İlgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen denetimlerde, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışının mevzuata uygunluğu, bayi ve depoların fiziki şartlarının yönetmelik hükümlerine uygunluğu, ilgili mevzuatın eksiksiz uygulanması hususları titizlikle incelendi.

Yapılan resmi kontrollerde tespit edilen mevzuata aykırılıklar için gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, üreticilerin ve vatandaşların güvenliği için yasal çerçevede satış yapılmasının önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR