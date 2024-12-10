Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı

Eskişehir'de Basın Kartı Dağıtımı Yapıldı

Eskişehir'de Basın Kartı Dağıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartını almaya hak kazanan 18 basın mensubu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan kartlarını teslim aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartını almaya hak kazanan basın mensupları, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan kartlarını teslim aldı.

Eskişehir'de görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartını almaya hak kazanan basın mensupları, Eskişehir Valiliği'nde bir araya geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile basın mensupları arasında gerçekleştirilen görüşmede, valilik tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İçlerinde İhlas Haber Ajansı Eskişehir muhabiri Ali Furkan Çetiner'in de olduğu 18 basın mensubu, kartlarını Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan teslim aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

30 araç birbirine girdi! 1 ölü, onlarca yaralı var
img

Esad'la birlikte onun saltanatı da bitti
img

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? YILBAŞI HEDİYELERİ 2025: En güzel yılbaşı hediyesi ve yeni yılda kadın/erkek hediye fikirleri neler? 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta EFT yapılabilir mi? GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? 1 Ocak resmi tatil mi? Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 10 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.