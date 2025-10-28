Eskişehir'de Anlamlı Cami Engelli Buluşması Gerçekleşti

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Cami Engelli Buluşması programı, anlamlı bir birliktelik ve yoğun katılımla Alaaddin Camii'nde gerçekleştirildi.

Programa; Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, İl Müftülüğü Şube Müdürü Cemil Pamuk, ilgili koordinatörler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda İl Müftüsü Muharrem Gül, katılımcılara hitaben yaptığı sohbetinde, camilerin toplumun her kesimini bir araya getiren birlik ve kardeşlik mekanları olduğunu vurguladı. Program, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman'ın yaptığı duanın ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR