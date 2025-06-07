Eskişehir'de Aniden Alev Alan Otomobil Küle Döndü

Eskişehir'de Aniden Alev Alan Otomobil Küle Döndü
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Eskişehir-Sarıcakaya Yolu üzerinde seyir halindeyken alev alan otomobil, vatandaşların müdahalesine rağmen tamamen yanarak küle döndü. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi.

Aniden alev alan otomobil küle döndü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobilin aniden alev aldığı ve vatandaşın yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Eskişehir- Sarıcakaya Yolu üzerinde Şoförler Çeşmesi'nin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevlerin kapladığı araç küle döndü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel
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