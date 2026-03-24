Altına rağbet devam ediyor

Eskişehir'de vatandaşların altın fiyatlarının düşmesi sonrası kuyumcularda oluşturduğu yoğunluk bugün de devam etti.

Mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini gören altın, son birkaç günde yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi. Gram altın bugün 6 bin 238 TL'den açılış yaparken, Eskişehir'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculara yönelmeye devam etti. Yaşanan yoğunluk sebebi ile çoğu dükkanda bir personel kapı önünde durarak, hangi altınların olup olmadığı konusunda müşterilere bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

