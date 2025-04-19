Eskişehir'de Açıköğretim Fakültesi Sınavları Başladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin sınavları gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerinin bahar dönemi sınavları 19 Nisan Cumartesi günü başladı. Sınav sebebi ile Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde öğrenci yoğunluğu gözlendi. Farklı derslerden sınava giren öğrenciler salonlarda soruları çözerken, yakınları da bahçede onları bekledi. Sınava yetişmeye çalışanlar ise trafikte yoğunluk oluşturdu. Açıköğretim sınavları 20 Nisan Pazar günü de devam edecek. - ESKİŞEHİR