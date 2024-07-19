Eskişehir'de 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 600 adet kınalı kekliğin doğaya salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) Alpu Şefliği Sorumluluk alanında bulunan Eskişehir Sivrihisar İlçesinin muhtelif yerlerinde; Alpu Şefi Zeki Işın ve beraberindeki heyet ile birlikte kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Ekipler, Sivrihisar Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı, kulüp üyeleri, ilçe, mahalle muhtarları ve yöre halkının katılımlarıyla 600 adet kınalı kekliğin doğaya salımı gerçekleştirildi. Salınım esnasında fotoğraf çekimi yapıldı. - ESKİŞEHİR