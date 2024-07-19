Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 600 adet kınalı kekliğin doğaya salımı gerçekleştirildi. Salınım esnasında fotoğraf çekimi yapıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 600 adet kınalı kekliğin doğaya salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) Alpu Şefliği Sorumluluk alanında bulunan Eskişehir Sivrihisar İlçesinin muhtelif yerlerinde; Alpu Şefi Zeki Işın ve beraberindeki heyet ile birlikte kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Ekipler, Sivrihisar Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı, kulüp üyeleri, ilçe, mahalle muhtarları ve yöre halkının katılımlarıyla 600 adet kınalı kekliğin doğaya salımı gerçekleştirildi. Salınım esnasında fotoğraf çekimi yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivrihisar Eskişehir Kınalı Hayvan Hakları Çevre Doğa Yerel Haberler Yerel Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

 İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

 Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok

Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title