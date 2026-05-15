Eskişehir'de 'Gençlik Haftası' coşkusu

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Valilik Meydanı'ndan başlayarak Ulus Anıtı'nda son bulan etkinliğe katılan liseli öğrenciler, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Valilik Meydanında anlamlı yürüyüş düzenlendi. İstiklal Marşı okunmasının ardından başlanan yürüyüşte şehirdeki tüm liselilerin katılımıyla etkinlik büyük bir coşkuyla devam etti. Türk bayraklarının gökyüzünde dalgalandığı, birlik ve beraberlik ruhunun hissedildiği anlamlı yürüyüşte, etkinliğe katılan lise öğrencilerinden Ceylin Asil, "Burada hep beraber Türk Cumhuriyeti için yürümemizin çok güzel bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bence birlik ve beraberlikle yapılan aktivitelerin hepsi zaten çok kıymetli. Biz bu yürüyüşte yer aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı