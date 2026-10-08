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Eskişehir'de 15 yaşındaki yeğeni tarafından vurulan Muhammed Aslanoğlu defnedildi

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Eskişehir'de 15 yaşındaki yeğeni tarafından vurulan Muhammed Aslanoğlu defnedildi
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Eskişehir'de 15 yaşındaki yeğeni tarafından vurulan Muhammed Aslanoğlu (31) toprağa verildi. Şüphelinin babası G.A., cezaevinden jandarma gözetiminde cenazeye getirildi ve tören sonrası cezaevine götürüldü.

Eskişehir'de 15 yaşındaki yeğeni tarafından tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Aslanoğlu toprağa verildi. Cezaevinde tutuklu bulunan şüphelinin babası G.A. ise cenazeye jandarma gözetiminde getirildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. tarafından silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden amca Muhammed Aslanoğlu (31) için cenaze töreni düzenlendi. Aslanoğlu'nun cenazesi, Muttalip Orta Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Muttalip Orta Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine öldürülen Muhammed Aslanoğlu'nun Eskişehir'de cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi ve aynı zamanda cinayet şüphelisi A.A.'nın babası olan G.A., jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Cenaze namazında A.A.'nın diğer 3 erkek kardeşi de saf tutarken, defin işlemleri sırasında hayatını kaybeden Aslanoğlu'nun kardeşleri ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Muhammed Aslanoğlu'nun dualar eşliğinde defnedilmesinin ardından G.A. yeniden cezaevine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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