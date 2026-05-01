Eskişehir'de 1 Mayıs 2 bin kişi ile kutlandı

Eskişehir'de 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlama etkinliği kapsamında sendika ve sivil toplum örgütlerinden oluşan gruplar belirlenen güzergahta yürüyüş yaptılar. Yürüyüşün ardından çoğunluğu işçilerden oluşan 3 bin kişi Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Toplam 3 bin kişiden bazı sendika ve grupların alandan ayrılması sebebiyle yaklaşık 2 bin kişi alanda kaldı. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında bin polis görev aldı. Yoğun sağanak yağışa rağmen sendikaların bayramlarını coşkuyla kutladığı görüldü. - ESKİŞEHİR

