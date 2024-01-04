Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuru Peyzaj Uygulamasını Yaygınlaştırıyor

Çevreci projeleriyle dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı su kıtlığına karşı refüj ve kavşaklarda başlattığı estetik "Kuru Peyzaj" uygulamasını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çevreci çalışmalarını aralıksız sürdürürken, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu oluşan su kıtlığı sorununa karşı Eskişehir'deki refüj ve kavşaklarda başlattığı tasarruf ve estetiği buluşturan uygulaması ile yeni bir adım attı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bulvar ve caddelerdeki refüj ile kavşaklarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Sorumluluğumuzda olan bulvar ve caddelerdeki refüj ve kavşaklarda devam eden kuru peyzaj uygulamalarımızın yanı sıra kent merkezinde estetik peyzaj düzenlemelerimiz devam etmektedir. Son olarak Tarihi Odunpazarı Bölgesinde gerçekleştirilen kavşak ve trafik akışı düzenlemesi çalışmalarımız ve aşıklar merdiveni olarak bilinen Kamondo Merdivenlerinin benzeri olan merdiven çalışmamız kapsamında bitkisel materyalin cüruf, dolomit taşı vb. dekoratif malzemeler birlikte kullanıldığı desenler içeren peyzaj tasarımları ile kente estetik bir görüntü kazandırılmaktadır."