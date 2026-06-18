Yargıtay'a atanan Başsavcı Karakülah'tan Emniyet Müdürü Yılmaz'a veda ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Eskişehir'deki görev süresini tamamlayan ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, kentteki veda ziyaretlerine başladı.

Başsavcı Karakülah, kararname sonrası gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Eskişehir'de görev yaptığı süre boyunca adliye ve emniyet teşkilatı arasındaki koordineli ve başarılı çalışmalara değinilen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Karakülah'a kentteki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine seçilen Üzeyir Karakülah'a yeni görev yerinde başarılar dileyerek günün anısına hediye takdiminde bulundu. Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı