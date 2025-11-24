Haberler

Eski Öğrenci ve Öğretmenin Duygu Dolu Buluşması

Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 91 yaşındaki emekli öğretmen Orhan Sami Ocakoğlu ile 70 yaşındaki eski öğrencisi Hüseyin Yıldırım, yıllar sonra bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadılar. Geçmişteki eğitim anıları ve öğretmenin etkisi üzerine yapılan sohbet, yılların getirdiği sıcak bir buluşma anı oluşturdu.

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) – Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 91 yaşındaki emekli öğretmen Orhan Sami Ocakoğlu ile 70 yaşındaki eski öğrencisi Hüseyin Yıldırım'ın yıllar sonra gerçekleşen buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.

Yaklaşık 60 yıl önce eğitim gördüğü okuldaki öğretmenlerinden biriyle yeniden karşılaşan Hüseyin Yıldırım, öğretmenine sevgi ve saygı dolu gözlerle yaklaşarak elini öptü. Yılların ardından gerçekleşen buluşma eski öğretmen ve öğrenciyi duygulandırdı.

Hüseyin Yıldırım, 1962–1967 yılları arasında ilkokul eğitimi aldığı dönemde Ocakoğlu'nun ders anlattığı her anın kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi. Yıldırım, o yılları şöyle anlattı:

"1962-1967 yılları arasında ilkokulu okudum. O dönemde üniversiteli öğretmen çok azdı. Üniversiteli öğretmen olduğu için anlatma kabiliyeti çok yüksekti. Sınıf öğretmenim değildi ama en az sınıf öğretmenim kadar iz bıraktı. Bir gün yazın gelen misafirlere ne ikram edilir diye sormuştu. Biz kavun karpuz demiştik. O da 'hayır ayran ikram edilir' demişti, esprili bir şekilde. Bunu hiç unutmuyorum."

Yıldırım'ın ismini söylemesiyle onu hatırlayan 91 yaşındaki emekli öğretmen Orhan Sami Ocakoğlu ise eski öğrencisinin kısa süre önce babasını kaybettiğini öğrenince başsağlığı diledi. Ocakoğlu, öğrencisini sağlıklı ve karşısında görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Buluşma, iki kuşağın yarım asrı aşan öğretmen–öğrenci bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
