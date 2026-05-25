Pazaryeri'nin sevilen siyasetçisi hayatını kaybetti
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 dönem AK Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği yapan ve çömlek ustası olan Nazmi Ceyhan, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Pazaryeri'ne bağlı Kınık Köyü'nde çömlek ustalığı yapan ayrıca 2 dönem AK Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği görevini yapan Nazmi Ceyhan yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Ceyhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kınık Köy mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
