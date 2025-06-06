Eski Gazeteci Necati Apaydın Hayatını Kaybetti
Amasya'da uzun yıllar gazetecilik yapan 72 yaşındaki Necati Apaydın, kanser tedavisi gördüğü süreçte vefat etti. Cenazesi Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınarak Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.
Amasya'da eski gazeteci Necati Apaydın, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören evli ve 3 çocuk babası Apaydın, dün hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Apaydın'ın cenazesi Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Vali Önder Bakan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kentte uzun yıllar gazetecilik yapan Apaydın, fotoğrafçılık mesleğini de sürdürüyordu. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel