ABD Senatosu'nda eski askerden "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" protestosu

ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yapmış eski asker Brian McGinnis, Senato'da İran'a yönelik saldırıları protesto ederken polis tarafından salondan çıkartılırken kolunun kırılmasıyla gündeme geldi. Olay, McGinnis’in 'Kimse İsrail için savaşmak istemiyor' şeklindeki sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yapan eski bir asker, Senato'da İran'a saldırıları protesto etti. Polis tarafından salondan çıkarılırken "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diye bağıran eski askerin yaka paça dışarı çıkarıldığı sırada kolu kırıldı.

ABD Senatosu'nda Silahlı Kuvvetler Alt Komitesi oturumu sırasında İran'a saldırıları protesto eden eski asker Brian McGinnis, polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Yaklaşan seçimlerde Yeşiller Partisi'nden Senato üyeliği için yarışan Brian McGinnis, polislere direnerek salonun kapısına tutunduğu sırada, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" şeklinde bağırdı. McGinnis'i zorla dışarı çıkarmaya çalışan polislere Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy de yardım etti. Bu sırada McGinnis'in kolu kırıldı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak tepki çekti. - WASHINGTON

