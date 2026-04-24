Eski Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e Silahlı Saldırı
Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla'nın Datça ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.
(MUĞLA)- Haber: Esma TURAN
Edinilen bilgiye göre, Haluk Laçin ofisinde bulunduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacaklarından yaralanan Laçin'e, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Laçin, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Laçin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, olayda kullanılan silahla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.