Haberler

Eski Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(MUĞLA)- Haber: Esma TURAN

Eski Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla'nın Datça ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Haluk Laçin ofisinde bulunduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacaklarından yaralanan Laçin'e, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Laçin, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Laçin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, olayda kullanılan silahla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

