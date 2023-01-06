Eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladı Yerel Haberler Kütahya'da bir şahıs, eşi ve kayınpederini tüfekle vurarak yaraladı. Kütahya'da bir şahıs, eşi ve kayınpederini tüfekle vurarak yaraladı. Olay, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. isimli şahıs, aile içi sorunları sebebiyle eşi S.G. ve kayınpederi Ş.Ö.'yü tüfekle vurarak yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Eşinin kendisini aldattığını ileri süren şüpheli İ.G., olaydan sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Yerel Haberler

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