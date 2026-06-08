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Eşinin doğum günü için 25 metrelik tırı kapladı

Eşinin doğum günü için 25 metrelik tırı kapladı
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Bursa'da Murat Fidan, 1 yıllık eşi Ravzanur Fidan'a tır dorsesine sevgi sözleri yazdırarak sıra dışı bir doğum günü sürprizi yaptı. Havai fişeklerle kutlanan anlar dronla kaydedildi.

Bursa'da 1 yıldır evli olan Murat Fidan, eşi için sıra dışı bir doğum günü sürprizi hazırladı. Tır dorsesine 'Birini bu kadar sevebilmek mümkün mü bilemem ama, seni kelimelerle anlatamayacağım şekilde seviyorum' yazdıran Fidan, daha sonra eşini tırın olduğu bölgeye çağırdı. İlginç doğum günü sürprizini gören Ravzanur Fidan ise şok oldu.

Bursa'da yaklaşık 6 yıldır beraber olan Murat Fidan, 1 yıl önce Ravzanur Tol ile dünya evine girdi. Eşine doğum günü sürprizini sıra dışı yapmak isteyen Murat Fidan, kolları sıvadı. 25 metrelik tır dorsesini kaplayan Fidan dorseye, "Birini bu kadar sevebilmek mümkün mü bilemem ama, seni kelimelerle anlatamayacağım şekilde seviyorum" yazdırarak yanına da eşinin fotoğrafını bastırdı. Boş alana tırı çeken Fidan, eşini ise ailesiyle beraber düğün çıkışı yanına çağırdı. Ravzanur Fidan'ın geldiği anda havai fişeklerin patlamasıyla kutlama başladı. Tırı gören Ravzanur Fidan, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar dron ile kaydedildi.

Tır önünde fotoğraf çektiren çift, daha sonra pastalarını kesti. Doğum günü sonrası Murat Fidan, "Kaporta işi yaptığım için elimden bu geldi. 6 yıldır beraberiz. İlgi çekeceğini, hoşuna gideceğini düşündüm. İnşallah olmuştur" diye konuştu.

Ravzanur Fidan ise, "Az önce düğünden çıktık. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Bir şey olduğunu anlamıştım, böyle bir şey beklemiyordum ama. 6 yıldır doğum günlerimin hakkını, bu doğum günü olarak verdi. O yüzden de bu kadar büyük olabilir. İleriden tırı gördüm ancak, normal modifiyeli bir tır sandım. Dediği gibi, kelimelerle anlatılmayacak bir şey. Aslında bir gün daha var doğum günüme. Anlamayayım diye erken yaptı. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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