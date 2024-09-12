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Esenyurt'ta Kadına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla girip kadına eline aldığı bıçak ile tehditte bulunup darp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla girip kadına eline aldığı bıçak ile tehditte bulunup darp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir özel sitede eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı E.G ile tartışmaya başlamıştı. Daha sonrada E.G 'yi elindeki bıçak ile tehdit ederek darp etmişti. Olay sonrası E.G. karakola giderek Tolga Han S.'den şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler Tolga Han S'nin olay yerinde yakalandığı öğrenildi. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından "tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali ve kasten yaralama" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt istanbul 3-sayfa Güncel Şiddet Hukuk Yerel Polis

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Yorumlar (1)

Nazan Yılmaz:

SERBEST bırakıldı yazmayı unutmuşlar

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