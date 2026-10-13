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Esenyurt'ta dron destekli narkotik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı

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İstanbul Esenyurt'ta Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis dron destekli narkotik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi; gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerinin dron destekli narkotik operasyonu havadan görüntülendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip gerçekleştirilen ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahısları tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Polisin nefes kesen operasyonu dron ile görüntülendi.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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