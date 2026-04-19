Erzurum'da Süper Lig Coşkusu: Şampiyonluk Halaylarla Kutlandı

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM ) - Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesi kentte büyük coşkuyla kutlandı. Maçın sona ermesiyle birlikte sokaklara çıkan yurttaşlar, bayraklarla konvoylar oluşturdu, halaylar çekti.

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'nin taraftarları, şehirde kutlama yaptı. Bodrum FK - Erzurumspor FK maçını izleyen taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından takımın Süper Lig'e çıkmayı garantilemesiyle büyük çoşku yaşadı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurum'da kutlamalar başladı. Bayraklarla donatılan sokaklar, konvoylar ve kalabalık kutlamalar dikkat çekti. 7'den 70'e çok sayıda yurttaşın katıldığı kutlamalarda, halaylar çekildi, gençler ve aileler birlikte sevinç yaşadı. Kent genelindeki coşku renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: ANKA