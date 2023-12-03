Erzurumlular Buluşması'nda Dadaşlar Gönüllerince Eğlendi

Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından organize edilen 'Erzurumlular Buluşması'nda siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Erzurumlular bir araya geldi. Gecede halaylar çekilerek eğlence dolu bir gece yaşandı.

Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından organize edilen "Erzurumlular Buluşması"nda Dadaşlar gönüllerince bir gece yaşadılar.

Etimesgut Korkut Ata Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleştirilen geceye siyaset ve iş dünyasından isimler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi. Salonu hınca hınç dolduran Erzurumlar, halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler. Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sahne alan Erzurumlu Halk Ozanı Beyzade Aslan, programda emeği geçenlere sazla sözle teşekkür etti. Aşık Beyzade Aslan hasret kokan türküleriyle memleket özlemini dile getirdi.

ESAV Etimesgut Şube Başkanı Erol Özcan konuşmasında ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur'a teşekkür ederek başladı. Erzurum ve Erzurumlunun Türk tarihindeki önemine vurgu yaptı. ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, gecede emekleri için ESAV Etimesgut Şube Başkanı Erol Özcan'a teşekkür ederek, "Kültürel zenginliğimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz " diye konuştu. Daha sonra konuşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Erzurum ve Dadaşlığa vurgu yaptı. Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır ve diğer halk müziği sanatçıları Taşkın Altuner ve Oğuzhan Doğan, okudukları Erzurum türküleriyle geceye renk kattılar. Halayların çekildiği gecede gönüllerince eğlenen Erzurumlular benzeri programların devam etmesi temennilerini dile getirdiler. - ERZURUM