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Erzurumlu şehidin naaşına ulaşıldı

Erzurumlu şehidin naaşına ulaşıldı
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda, 2022'de şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda, 2022'de şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Alınan bilgilere göre; şehidin cenazesi bu gün akşam saatlerinde hava yolu ile Erzurum Askeri Havaalanı'na getirilecek. 15.04.2025 Salı günü ise Narmanlı Camiinde Öğle Namazına müteakip kılınacak cenaze namaz sonrası baba evi olan Erzurum'un Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi'nde defnedilecek. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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