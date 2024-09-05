Üye Girişi
Haberler

Erzurumlu baba ve oğlun araba koleksiyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaşayan baba ve oğul, 350 parçadan oluşan özel üretim model mini arabalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir. Koleksiyonlarına evlerinin bir odasını ayırmışlardır.

Erzurumlu baba ve oğlun merakla başlayan araba koleksiyonu 350 parçadan oluşuyor.

Erzurum'da ikamet eden Halet Köseoğlu ve oğlu Gökhan, 10 yıllık birikimleriyle özel üretim model mini arabalardan oluşan 350 parçalık bir koleksiyona sahip oldular. Baba oğul evlerinin bir odasını da tamamen bu nadide araç koleksiyonu için ayırdı.

Oğlunun 3 yaşından itibaren arabalara karşı özel bir ilgisi ve merakı olduğunu belirten Halet Köseoğlu, "Bu ilgi zamanla çok fazla sayıda koleksiyon araç sahibi olmamıza sebep oldu. Oğlum biraz daha büyüyünce ikimizde de ortak bir tutku oldu. Şimdi evimizin bir odasının duvarları tamamen koleksiyonumuzdaki araçlarla doldu. Hayalimiz bu koleksiyonumuzu Erzurum'da sergilemek ve insanlara da gösterebilmek. Çok nadide araçlarımız bulunuyor ve bunlara gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Evlerine gelen misafir çocukları kırmamak adına koleksiyon dışı birkaç araç bulundurduklarını da söyleyen Halet Köseoğlu, oğlu Gökhan ile ortak tutkuları olan model araba koleksiyonlarını birlikte genişlettiklerini dile getirdi. Gökhan Köseoğlu ise babası ile birlikte sürdürdükleri araç koleksiyonu tutkusunun kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Hayatım boyunca bu koleksiyonuma sahip çıkıp daha da büyütmek istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

erzurum Güncel Yerel Yaşam Baba

İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı?
title