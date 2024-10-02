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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Fetih Camii'ni Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Fetih Camii'ni Ziyaret Etti
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Vali Mustafa Çiftçi, restorasyonu tamamlanan Erzurum Fetih Camii'ni ziyaret etti. Restorasyon projesi, yapının özgün değerlerini korumayı hedefliyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Valilik tarafından restorasyonu yaptırılan "Erzurum Fetih Camii"ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fetih Camii'nin hazırlanan restorasyon projesi ile yapının tasarımı, mimari özellikleri, yapım sistemi, malzeme kullanımı açısından özgün değerlerinin korunması amaçlanıyor. Kilise binası olarak inşa edilen bina, içerisinde bulunduğu Demirciler Çarşısı nedeniyle "Demirciler Kilisesi" olarak da adlandırılıyor.

Ziyarete Vali Yardımcıları Lokman Düzgün ve Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Müftüsü Rüstem Can ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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