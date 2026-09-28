Erzurum Valisi Baruş, Erzurum Lisesi'ne devredilen Çakmak Hastanesi binasını inceledi

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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Lisesi'ne devredilen eski Mareşal Çakmak Hastanesi binası, Gastronomi Lisesi, Kongre Binası ve Büyük Kiremitlik Tabyası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, kentte eğitim, tarih ve kültür açısından önem taşıyan yapılarda incelemeler gerçekleştirerek yapıların mevcut durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında yetkililerden yapıların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, söz konusu yapıların Erzurum'un tarihindeki ve şehir hafızasındaki yerine dikkat çekti.

Vali Baruş, eğitim, tarih ve kültür açısından önem taşıyan yapıların şehir hafızasındaki yerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı