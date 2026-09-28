Haberler

Erzurum Valisi Baruş, Erzurum Lisesi'ne devredilen Çakmak Hastanesi binasını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Valisi Baruş, Erzurum Lisesi'ne devredilen Çakmak Hastanesi binasını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Lisesi'ne devredilen eski Mareşal Çakmak Hastanesi binası ve kentteki tarihi yapılarda incelemelerde bulundu. Baruş, bu yapıların şehir hafızasındaki yerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Lisesi'ne devredilen eski Mareşal Çakmak Hastanesi binası, Gastronomi Lisesi, Kongre Binası ve Büyük Kiremitlik Tabyası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, kentte eğitim, tarih ve kültür açısından önem taşıyan yapılarda incelemeler gerçekleştirerek yapıların mevcut durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında yetkililerden yapıların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, söz konusu yapıların Erzurum'un tarihindeki ve şehir hafızasındaki yerine dikkat çekti.

Vali Baruş, eğitim, tarih ve kültür açısından önem taşıyan yapıların şehir hafızasındaki yerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

Çember daralıyor! Hisseleri şişirilen şirketin yöneticileri yakalandı
106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül

İşte masadaki formül! Fon mağdurları paralarını bu şekilde alacak

Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur