ETÜ'lü öğrenciler uluslararası siber güvenlik yarışması BEiNG-WISE CTF'de birinci oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, BEiNG-WISE Capture The Flag siber güvenlik yarışmasında birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. 'DELiLER' takımı, kriptografi ve adli bilişim gibi alanlarda gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bıraktı.

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, uluslararası düzeyde düzenlenen BEiNG-WISE Capture The Flag (WG1) siber güvenlik yarışmasında elde ettikleri birincilik derecesiyle önemli bir başarıya imza attı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Özcan Ersan ve Oğuzhan Yılmaz'ın da yer aldığı "DELiLER" takımı; Emir Buğra Erdoğan ve Taceddin Sancak ile birlikte katıldıkları yarışmada üstün bir performans sergileyerek birinciliğe ulaştı.

Kriptografi, tersine mühendislik, web güvenliği, binary exploitation, steganografi ve adli bilişim gibi ileri düzey siber güvenlik alanlarını kapsayan yarışmada, eleme aşamasını başarıyla tamamlayan takım, ana yarışma sürecinde gösterdiği performansla tüm rakiplerini geride bıraktı.

Yarışma sonucunda birincilik elde eden takım, BEiNG-WISE tarafından düzenlenecek iki ayrı eğitim okuluna tam sponsorluklu katılım hakkı kazandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
