Erzurum Sağlık Müdürlüğü ve ESKi İçme-Kullanma Suyu İçin İş Birliği Yapıyor

Erzurum Sağlık Müdürlüğü ve ESKi yetkililer içme-kullanma suyu için bir araya geldi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, halkın kullanımına sunulan içme-kullanma suyunun kaynağından musluğa kadar güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunulmasının denetleme ve izleme çalışmalarını yürütüyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halka güvenli ve sağlıklı içme-kullanma suyu sunulmasından sorumlu olan Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ESKİ) ile yapılan çalışmaları değerlendirmek, muhtemel problemleri çözmek, yaşanabilecek sorunları zamanında önlenmek ve iş birliğini daha da güçlü hale getirmek amacıyla istişare toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ESKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Şube Müdürleri, İlçe Şefleri ile Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yöneticileri katıldı. - ERZURUM