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Erzurum'da 32. dönem polis adayları mezun oldu

Erzurum'da 32. dönem polis adayları mezun oldu
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Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 32. dönem polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. 703 genç polis adayı, yemin ederek meslek hayatına adım attı.

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Çat Yolu Yerleşkesi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 32. dönem polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, zorlu ve disiplinli bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 703 genç polis adayı, Türk Polis Teşkilatı'nın şanlı saflarına katılmanın gurur ve heyecanını yaşadı.

Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Erzurum POMEM'de eğitimlerini tamamlayan gençlerin, yalnızca mesleki bilgi ve beceri kazanmadıklarını, aynı zamanda Cumhuriyetimizin değerlerini, devletimizin gücünü ve milletimizin emanetini omuzlayacak bir göreve adım attıklarını ifade etti. Erzurum'un yiğitlik ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş atmosferinde yetişen bu gençlerin, ülkemizin dört bir yanında asayiş ve güvenliğin teminatı olacaklarını belirtti.

Erzurum POMEM 32. Dönem Mezuniyet Töreni, genç polislerin yemin ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını atmaları ve mezuniyet coşkusunu aileleriyle paylaşmalarıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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