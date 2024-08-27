Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dersinin Tabyalarda yapılması önerisinde bulundu.

Erzurum'un tarihi mirası içerisinde önemli bir konuma sahip olan tabyaların yeni nesillere tanıtılması ve onlara tarih bilinci verilmesi için ilk dersin Aziziye Tabyası'nda yapılmasının önemini hatırlatan Güzel, bu uygulamanın öğrencilerin hafızasında önemli bir hatıra olarak kalacağını ifade etti.

Geçmiş dönemlerde böyle bir uygulamanın yapıldığını ama sürdürülmediğini hatırlatan Güzel, "Tarih, geçmişi unutanlar için bir hatırlatmadır" sözüne dikkat çekerek tabyalar konusunda hassasiyet gösteren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye teşekkürlerini sundu. - ERZURUM