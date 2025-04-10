Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 180. Yıl Klibi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için '180 Yıldır Şan ile Görevdeyiz' temalı bir klip hazırladı. Klip, sosyal medyada ilgi gördü.
Erzurum polisinden "180 Yıldır Şan ile Görevdeyiz" klibi
ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve "180 Yıldır Şan ile Görevdeyiz" temasıyla yayınlanan klip, sosyal medyada ilgi buldu.
Yapılan paylaşımda "Türk Polis Teşkilatı 180 Yaşında Milletimizin huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde, Erzurum Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve "180 Yıldır Şan ile Görevdeyiz" temasıyla yayınlanan klip, kamuoyunun beğenisine sunuldu. Çalışmada emeği bulunan tüm emniyet personelimizi tebrik ediyoruz. Nice şanlı yıllara, Türk Polisi" denildi.