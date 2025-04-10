Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 180. Yıl Klibi

Erzurum polisinden "180 Yıldır Şan ile Görevdeyiz" klibi

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve "180 Yıldır Şan ile Görevdeyiz" temasıyla yayınlanan klip, sosyal medyada ilgi buldu.

Yapılan paylaşımda "Türk Polis Teşkilatı 180 Yaşında Milletimizin huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde, Erzurum Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve "180 Yıldır Şan ile Görevdeyiz" temasıyla yayınlanan klip, kamuoyunun beğenisine sunuldu. Çalışmada emeği bulunan tüm emniyet personelimizi tebrik ediyoruz. Nice şanlı yıllara, Türk Polisi" denildi.