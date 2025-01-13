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Erzurum'daki Çay Ocağında Dua ile Çay Servisi

Erzurum'daki Çay Ocağında Dua ile Çay Servisi
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Erzurum'un Dadaşkent Semti'nde bulunan 'Umut Var Şifa Niyetine Çay Ocağı'nda Eyüp Adanır, her çay servisinden önce dua ediyor ve bardağı masaya bırakıyor. Müşterilerine ücretsiz çay sunan Adanır, bu hizmeti Müslümanlara yardımcı olmanın bir yolu olarak görüyor.

Ülkemizde en çok çay tüketen illerin başında gelen ve kıtlama çayı tutkusuyla ün yapan Erzurum'da, bir çay ocağı işletmecisi müşterilerine her çay servisinde mutlaka dua ediyor ve bardağı masaya bırakıyor.

43 yaşındaki Eyüp Adanır, Aziziye ilçesi Dadaşkent Semti'nde yıllardan beridir mütevazi çay ocağında müşterilerini güzel sözlerle karşılıyor, dua ve besmeleyle çay servisi yapıyor ve yine hoş sözleriyle uğurluyor. Hiç usanmadan her bir müşterisinin masasına çay bardağını bıraktıktan sonra "Tüm Müslüman hastalara, abilerime, kardeşlerime şifa olsun. Hayırlı sohbetleriniz olsun" diyen Eyüp Adanır, bunun kendisi için bir yaşam ve Müslümanlara hizmet etme şekli olduğunu ifade etti.

Eyüp Adanır, 'Burada Umut Var Şifa Niyetine Çay Ocağı' isimli kahvehanesinde yolculara çay ikramı yapıldığını ve asla ücret alınmadığını ifade ederek, "Çocuklar da burada ücretsiz çay içiyor. Çay dua ve besleme ile veriyorum. Paraya değil insana değer veriyorum. Ben Müslümanlara hizmet edebilmek için bu işe başladım. Çocukluktan beri Allah'ın rızası için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnsanlara hizmet edebilmek için çabalıyorum. Gelen müşterilerimin hepsi memnun, dua ederek çaylarını veriyorum. Bu şekilde çay verdiğim zaman onların da rızasını almış oluyorum. 'Eyüp bir şifa niyetine çay ver' derler ben de 'en güzelinden' derim" şeklinde konuştu.

Eyüp Adanır'ın vazgeçilmez müşterileri de hoş sohbet ve edilen duadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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